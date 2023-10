Din ce face bani Șerban Huidu. Prezentatorul tv a recunoscut că are o afacere

Șerban Huidu e de mai bine de 20 de ani în televiziune însă această activitate nu i-a adus câștiguri nemaipomenite.

Vedeta Prima TV a recunoscut că face bani și din altceva, investind într-un domeniu clasic, cel imobiliar. „Mai am și alte surse de venit pe lângă cele din televiziune. Banii pe care i-am câștigat de-a lungul timpului i-am investit în ceva clasic, e complicat să te apuci ceva ce nu știi să faci. Și-atunci am făcut niște case care aduc niște chirii, asta e toată filozofia de business. Niciodată nu spun niciodată (n.red.: altor investiții). Dar să nu uităm că am făcut ASE-ul, am un master în economie. E greu să mă convingi cu specule de-alde criptomonede, de-alde piața de capital. Cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant”, a dezvăluit prezentatorul TV pentru unica.ro.

Șerban Huidu lucrează de ani buni în televiziune, devenind celebru pe micile ecrane odată cu emisiunea Cronica Cârcotașilor.

Ads