Membrii trupei Coldplay se arată șocați de reacția publicului la momentul cu Babasha. Ce au declarat artiștii înainte de al doilea concert de diseară

Membrii trupei Coldplay s-au declarat extrem de afectați de reacția publicului după momentul din timpul concertului de pe 12 iunie, în care aproximativ o treime din publicul de pe Arena Națională l-au huiduit pe artistul român Babasha, invitat de britanici pe scenă. Piesa cântată de solistul român alături de Chris Martin ar fi semănat cu o manea, ceea ce a atras reacții foarte negative din public, iar muzicienii se tem de reacțiile care vor surveni și în contextul în care trupa mai are un concert programat în această seară.

La finalul piesei, Chris l-a îmbrățișat călduros pe tânărul fluierat. Concertul a continuat la un nivel ridicat, dar Chris a fost vizibil mai puțin interactiv cu publicul. După eveniment, ajunși la hotel, starea de șoc s-a extins la cei din trupă și la echipa lor, susțin surse din rândul organizatorilor, pentru HotNews.ro.

„Aseară, la primul concert, Chris și colegii săi au fost șocați. Au auzit imediat fluierăturile violente ale unei părți a publicului contra băiatului invitat de Chris Martin pe scenă, și care a cântat o manea. S-au întrebat ce se întâmplă. Ei au continuat profi concertul, dar au fost afectați. După, au stat ore în șir discutând despre ce e de făcut”, a explicat unul dintre oamenii din echipa de organizare, sub condiția anonimatului, pentru Hotnews.

Inițiativa de a aduce artiști locali pe scenă face parte din tipicul turneului

Concertele din turneul Music of the Spheres World Tour aduc pe scenă oameni obișnuiți sau artiști tineri, invitați de Chris Martin să cânte împreună cu el. The Guardian a numit un astfel de moment, de la Perth, Australia, „cea mai emoționantă secvență a serii”. Chris a invitat pe scenă o adolescentă pe nume Jasmine, pe a cărei pancartă scrie „Am învins cancerul pentru a fi aici”. „El a interpretat o versiune acustică delicată a cântecului ei preferat, Everglow, în timp ce ea stă lângă el și își reține lacrimile”.

Două astfel de momente au existat și la București, în primul concert. În primul moment, publicul a aplaudat când o tânără a fost invitată să cânte alături de liderul Coldplay, după care a urmat piesa cântată alături de artistul Babasha, care s-a soldat cu huiduieli din public.

Deși au mai fost incidente logistice pe parcursul turneului, în care Chris Martin și-a făcut griji pentru cineva rănit din staff, „pe Stadionul Național șocul lui Chris a fost de altă natură”, a explicat cineva din organizare. O mare parte a publicului a fluierat un tânăr artist român, care cânta manele, o muzică contestată de o parte a societății, îndrăgită de altă parte. De aproape se scenă, lucrurile au fost și mai dure. I s-au strigat tânărului fraze rasiste și i s-a spus să coboare de pe scenă, au relatat mai mulți martori ocular, relatează sursa citată.

După concert, cei de la Coldplay au încercat să înțeleagă. Au folosit masa planificată de la Hotelul Marmorosch, cu mai mulți artiști români, ca să întrebe. „Am fost acolo, dar nu am vorbit cu Chris Martin. Însă l-am văzut vizibil cătrănit. Sigur, era și obosit, era un mix, dar era cătrănit”, a spus regizorul Tudor Giurgiu, unul dintre cei prezenți și la concert și la întâlnirea de la hotel. „Mi s-a părut hiper exagerat ce s-a întâmplat. Una e să nu-ți placă muzica, chiar să fluieri, OK. Altceva e să strigi: „Dă-te jos, ți…”, cum mi s-a povestit că s-a strigat, chiar de lângă scenă”, a confirmat și regizorul.

Joi dimineață, întrebată repetat de către redacția HotNews.ro care este starea trupei și dacă Babasha va mai fi invitat joi, Laura Coroianu, liderul Emagic, care a organizat venirea Coldplay la București, nu a răspuns solicitărilor. Accesul presei pe Arena Națională, ca să discute cu organizatorii, este blocat. Recitalul Coldplay începe la ora 20:30, dar, din experiența primei seri, spectatorii pot calcula aproape o oră din momentul în care stau la coadă în preajma Arenei Naționale și până ajung în tribună.

