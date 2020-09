Primaria Urziceni refuza sa primeasca libraria mobila Humanitas motivand ca exista librarii in oras. Paraschivescu: "Ne mai miram ca avem un procent atat de mare de analfabeti functional"

Editura Humanitas a lansat campania "Cartea pe roti", o librarie mobila care face opriri timp de o zi in mai multe localitati din Romania, orase si sate in care comertul cu carti este in declin."Urmare a adresei dvs. in care solicitati ampasarea unei rulote pentru comert ambulant de carte, va comunicam ca pe raza localitatii noastre functineaza librarii. De asemenea, in localitate funtioneaza o biblioteca municipala iar scolile si liceele au biblioteci proprii", se arata in raspunsul Primariei Urziceni, semnat de primarul Constantin Sava.Ionut Trupina, directorul librariilor Humanitas, a postat pe pagina de Facebook raspunsul oficialilor din Urziceni, sustinand ca vor merge totusi in Urziceni.Scriitorul Radu Paraschivescu a comentat si el acest episod. "Nu e clar daca librariile si bibliotecile din Urzicenisau. Ramane sa se pronunte cei competenti.Refuzul primarului Constantin Sava, exprimat personal sau cu ajutorul vreunui angajat, seamana insa cu gluma de pe vremuri:. Si ne mai miram ca avem un procent atat de mare de analfabeti functional", a scris el pe pagina sa de Facebook.