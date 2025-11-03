Bărbat reținut după ce și-a aruncat cățelul de la etajul doi. S-a deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a unui animal

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 14:18
Bărbat reținut după ce și-a aruncat cățelul de la etajul doi. S-a deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a unui animal
Imagine ilustrativă bichon FOTO / Pexels

Un bărbat de 32 de ani, din oraşul Călan, a fost reţinut de poliţişti după ce, pe fondul consumului de alcool şi în urma unui conflict cu soţia, şi-a aruncat căţelul de etajul doi al blocului în care locuia, a informat, luni, 3 noiembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

Cazul a fost sesizat Poliţiei Călan prin numărul de urgenţă 112, iar poliţiştii au găsit căţelul de talie mică pe ciment, fără să se poată mişca şi cu semne evidente de durere şi suferinţă fizică.

"La faţa locului s-au deplasat şi poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Hunedoara, în vederea efectuării de verificări şi examinării animalului. Aceştia au constatat că exemplarul canin aparţine rasei Bichon, femelă, în vârstă de aproximativ cinci luni", a precizat sursa citată.

Animalul a fost transportat la o unitate medical-veterinară pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate, unde a rămas internat.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de rănire cu intenţie a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, arată IPJ Hunedoara.

Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de luni să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare.

Conform datelor statistice, de la începutul acestui an, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Hunedoara au intervenit în numeroase situaţii în care animalele se aflau în pericol, salvând viaţa a 25 de câini şi patru pisici, care au fost trimişi în adăposturi autorizate, prin emiterea a 11 ordine de plasare în adăpost.

Poliţiştii le reamintesc cetăţenilor că orice formă de cruzime, violenţă sau neglijare a animalelor constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Sesizările privind abuzurile asupra animalelor pot fi făcute la numărul unic de urgenţă 112 sau direct la Biroul pentru Protecţia Animalelor - IPJ Hunedoara.

