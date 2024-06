Președintele american Joe Biden a spus că va respecta decizia juriului care l-a găsit vinovat marți pe fiul său, Hunter Biden, de deținerea ilegală a unei arme de foc în 2018, perioadă în care era dependent de droguri.

Președintele Biden a mers în Wilmington, Delaware, după verdict și și-a îmbrățișat fiul care l-a așteptat la aterizare.

„Eu sunt președintele, dar sunt și tată. Jill și cu mine ne iubim fiul și suntem atât de mândri de bărbatul care este astăzi”, a spus el într-un comunicat. Biden a adăugat că va „accepta rezultatul acestui caz și va continua să respecte procesul judiciar, deoarece Hunter ia în considerare un recurs”.

Deși președintele Biden nu a participat la procesul din Delaware, mulți membri ai familiei, inclusiv prima doamnă Jill Biden, au participat la acest proces în mod regulat. Soția, sora și unchiul lui Hunter Biden au fost prezenți uneori pentru a-l sprijini în timpul procedurilor.

NEW VIDEO: Joe Biden meets with son Hunter after felony gun conviction, kisses grandchild on the mouth pic.twitter.com/m6V25EkVBz