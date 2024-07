Hunter Biden a renunțat la procesul de defăimare împotriva Fox News după retragerea președintelui din cursa pentru alegeri

Hunter Biden, fiul de 54 de ani al președintelui american Joe Biden, a renunțat la un proces împotriva postului TV Fox News, intentat la începutul acestui luni. El dăduse în judecată postul conservator pentru o emisiune în care se simula un proces împotriva lui și care a utilizat poze și clipuri video cu el dezbrăcat.

Documentul depus duminică, 21 iulie, de fiul președintelui nu oferă niciun motiv pentru renunţarea voluntară la proces. Hunter Biden intentase procesul la începutul acestei luni.

Retragerea acţiunii în justiţie vine la câteva ore după ce tatăl lui Hunter, preşedintele Joe Biden, a renunţat la cursa prezidenţială din 2024 sub presiunea colegilor democraţi.

ABC News a relatat pe surse că Hunter a renunţat la proces cu intenţia de a face o nouă plângere împotriva unor noi inculpaţi.

Fox a difuzat miniserialul „The Trial of Hunter Biden: A Mock Trial for the American People” (Procesul lui Hunter Biden: Un proces simulat pentru poporul american) pe platforma sa de streaming Fox Nation în octombrie 2022, dar a retras producţia în luna aprilie a acestui an sub ameninţarea unui proces intentat de avocaţii lui Hunter Biden.

Serialul TV descria un proces fictiv al lui Hunter Biden pentru lobby ilegal în străinătate şi mită, infracţiuni pentru care nu a fost pus sub acuzare, şi includea fotografii şi videoclipuri cu Hunter Biden nud şi implicat în acte sexuale.

Un purtător de cuvânt al Fox News Media a declarat pentru site-ul de ştiri Axios că societatea reiterează comentariile anterioare potrivit cărora procesul este „motivat politic” şi „lipsit de fundament”.

În iunie, fiul preşedintelui Joe Biden, Hunter Biden, a fost găsit vinovat de un juriu din Willmington, statul Delaware, pentru că a minţit în legătură cu consumul de droguri cumpărându-şi astfel ilegal o armă. Hunter Biden este primul fiu al unui preşedinte american în funcţie judecat şi condamnat penal. Cazul împotriva lui Hunter Biden a fost intentat de un procuror special al Departamentului de Justiţie al SUA, David Weiss, numit în timpul administraţiei lui Trump. Weiss l-a acuzat, de asemenea, pe Hunter Biden de trei infracţiuni grave şi şase infracţiuni fiscale minore în California, susţinând că nu a plătit impozite de 1,4 milioane de dolari între 2016 şi 2019, în timp ce a cheltuit milioane de dolari pe droguri, escorte, maşini exotice şi alte obiecte de mare valoare. Hunter Biden a pledat nevinovat la aceste acuzaţii. Un nou proces îl aşteaptă în data de 5 septembrie la Los Angeles.

