Biden își anunță eforturile de a întări legile privind armele. Discursul, la câteva ore după ce fiul a fost condamnat VIDEO

Preşedintele Joe Biden a ținut un discurs privind armele de foc la doar câteva ore după ce fiul său Hunter a fost condamnat pentru că a minţit în legătură dependenţa sa de droguri şi şi-a cumpărat ilegal o armă.

Biden a prezentat marţi, 11 iunie, în cadrul unei reuniuni de prevenire a violenţei cu arme de foc, eforturile administraţiei sale de a reduce traficul ilegal de arme şi de a diminua criminalitatea.

Președintele SUA a transmis un comunicat în care a spus că a acceptat rezultatul procesului fiului său, dar nu a abordat problema în timpul discursului ţinut marţi în faţa supravieţuitorilor violenţei cu arme de foc, a primarilor, părinţilor şi educatorilor. Președintele

Biden urma să se întoarcă la Wilmington, Delaware, mai târziu în cursul zilei, pentru a fi alături de fiul său.

Biden i-a lăudat pe supravieţuitorii violenţei armate pentru hotărârea lor de a nu se concentra pe furia lor, ci pe ceea ce pot face pentru a preveni alte tragedii. Prin cuvintele şi acţiunile lor, supravieţuitorii se asigură că "toate victimele violenţei armate nu sunt uitate" şi nu au murit în zadar, a arătat Biden.

