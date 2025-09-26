Șoc la echipa lui Ianis Hagi. Fotbalistul a fost interzis 20 de ani, după ce și-a filmat partenera celebră pe ascuns

Autor: Teodor Serban
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 13:34
357 citiri
Șoc la echipa lui Ianis Hagi. Fotbalistul a fost interzis 20 de ani, după ce și-a filmat partenera celebră pe ascuns
Hyomin, fosta parteneră a lui Hwang FOTO Instagram

Internaţionalul sud-coreean Hwang Ui-jo, care evoluează la Alanyaspor, noua echipă a lui Ianis Hagi, a fost în centrul unui scandal sexual care i-a atras sancțiuni severe.

La începutul anului 2025, Hwang a fost condamnat, la un an de închisoare cu suspendare pentru filmarea ilegală a unor întâlniri sexuale, imagini care au fost distribuite și au ajuns pe internet. Victima e cunoscuta cântăreață Hyomin, membră a unei trupe K-Pop.

Având în vedere gravitatea prejudiciului social cauzat, se impune o pedeapsă severă, a precizat judecătorul Lee Yong-jee, anunţând condamnarea lui Hwang Ui-jo, care are 62 de selecții la națională.

Judecat la un tribunal din Seul, Hwang, care în cele din urmă a pledat vinovat şi a prezentat scuze victimi, risca o pedeapsă de patru ani de închisoare. Cu toate acestea, instanţa a ţinut cont de mărturisirea şi remuşcările sale şi a hotărât o pedeapsă cu suspendare. Faptul că înregistrările video au fost publicate fără ştirea sa a jucat, de asemenea, în favoarea sa.

Presa din Turcia susține acum că Hwang s-a ales și cu o altă pedeapsă, fiind interzis timp de 20 de ani în fotbalul din țara sa natală, Coreea de Sud, sancțiune care nu îl va afecta însă pe Hwang și la Alanyaspor.

E iureș la echipa lui Ianis Hagi, după primul meci ca titular al românului: ”Ce-i asta, frate? Niște nesimțiți!”
E iureș la echipa lui Ianis Hagi, după primul meci ca titular al românului: ”Ce-i asta, frate? Niște nesimțiți!”
Internaționalul român Ianis Hagi (26 de ani) a fost prima dată titular pentru Alanyaspor, în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, din etapa a șasea a campionatului Turciei. Ianis Hagi...
Ianis Hagi i-a uimit pe turci la primul meci ca titular. Nota primită de român
Ianis Hagi i-a uimit pe turci la primul meci ca titular. Nota primită de român
Internaționalul român Ianis Hagi (26 de ani) a fost prima dată titular pentru Alanyaspor, în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, din etapa a șasea a campionatului Turciei. Ianis Hagi...
#Hwang, #fotbalist, #alanyaspor, #Ianis Hagi, #partenera , #stiri lifesport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia presei din Ungaria, dupa ce FCSB a castigat in Europa League. "Dureaza de peste 40 de ani"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alex Baluta, primele imagini din America

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc la echipa lui Ianis Hagi. Fotbalistul a fost interzis 20 de ani, după ce și-a filmat partenera celebră pe ascuns
  2. Mihai Rotaru a amenințat și a jignit un jurnalist: "Vin după tine, homosexualule!"
  3. Competiția care va aduna peste 12.000 de sportivi din peste 70 de țări la București
  4. Concordia Chiajna are un nou antrenor. Nicolae Dică, înlocuit de un alt atacant legendar care a scris istoria în Ghencea
  5. Comentatorul TV care l-a înfruntat pe Gigi Becali: "Aveți și un spital, așa faceți și acolo?"
  6. Mircea Lucescu și-a recunoscut greșeala: ”Vom vedea. El era sufletul acestei echipe”
  7. Jucătorii de la Go Ahead Eagles au răbufnit după meciul cu FCSB: "Sunt frustrat! E o porcărie ce s-a întâmplat"
  8. Gigi Becali a făcut "lista neagră" la FCSB: au fost titulari în Europa League, dar vor fi dați afară!
  9. Al doilea argint al zilei pentru România la Mondialul de canotaj
  10. A treia medalie pentru România la Campionatul Mondial. Cât de aproape au fost tricolorele de aur