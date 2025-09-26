Șoc la echipa lui Ianis Hagi. Fotbalistul a fost interzis 20 de ani, după ce și-a filmat partenera celebră pe ascuns

Internaţionalul sud-coreean Hwang Ui-jo, care evoluează la Alanyaspor, noua echipă a lui Ianis Hagi, a fost în centrul unui scandal sexual care i-a atras sancțiuni severe.
La începutul anului 2025, Hwang a fost condamnat, la un an de închisoare cu suspendare pentru filmarea ilegală a unor întâlniri sexuale, imagini care au fost distribuite și au ajuns pe internet. Victima e cunoscuta cântăreață Hyomin, membră a unei trupe K-Pop.
Având în vedere gravitatea prejudiciului social cauzat, se impune o pedeapsă severă, a precizat judecătorul Lee Yong-jee, anunţând condamnarea lui Hwang Ui-jo, care are 62 de selecții la națională.
Judecat la un tribunal din Seul, Hwang, care în cele din urmă a pledat vinovat şi a prezentat scuze victimi, risca o pedeapsă de patru ani de închisoare. Cu toate acestea, instanţa a ţinut cont de mărturisirea şi remuşcările sale şi a hotărât o pedeapsă cu suspendare. Faptul că înregistrările video au fost publicate fără ştirea sa a jucat, de asemenea, în favoarea sa.
Presa din Turcia susține acum că Hwang s-a ales și cu o altă pedeapsă, fiind interzis timp de 20 de ani în fotbalul din țara sa natală, Coreea de Sud, sancțiune care nu îl va afecta însă pe Hwang și la Alanyaspor.