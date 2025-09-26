Șoc la echipa lui Ianis Hagi. Fotbalistul a fost interzis 20 de ani, după ce și-a filmat partenera celebră pe ascuns

Internaţionalul sud-coreean Hwang Ui-jo, care evoluează la Alanyaspor, noua echipă a lui Ianis Hagi, a fost în centrul unui scandal sexual care i-a atras sancțiuni severe.

La începutul anului 2025, Hwang a fost condamnat, la un an de închisoare cu suspendare pentru filmarea ilegală a unor întâlniri sexuale, imagini care au fost distribuite și au ajuns pe internet. Victima e cunoscuta cântăreață Hyomin, membră a unei trupe K-Pop.

Având în vedere gravitatea prejudiciului social cauzat, se impune o pedeapsă severă, a precizat judecătorul Lee Yong-jee, anunţând condamnarea lui Hwang Ui-jo, care are 62 de selecții la națională.

Judecat la un tribunal din Seul, Hwang, care în cele din urmă a pledat vinovat şi a prezentat scuze victimi, risca o pedeapsă de patru ani de închisoare. Cu toate acestea, instanţa a ţinut cont de mărturisirea şi remuşcările sale şi a hotărât o pedeapsă cu suspendare. Faptul că înregistrările video au fost publicate fără ştirea sa a jucat, de asemenea, în favoarea sa.

Presa din Turcia susține acum că Hwang s-a ales și cu o altă pedeapsă, fiind interzis timp de 20 de ani în fotbalul din țara sa natală, Coreea de Sud, sancțiune care nu îl va afecta însă pe Hwang și la Alanyaspor.

Ads