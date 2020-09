Un caine vagabond a devenit ambasador de brand pentru Hyundai. Cum a ajuns Tucson de pe strada in reclame televizate

View this post on Instagram

Bom Dia AUmigos, queria apresentar entre todos os carinhos, mimos, presentes, brincadeiras que tenho o dia todo, por todos meus humanos, quem realmente cuida de mim todos os dias, limpam minhas sujeiras, trocam minha agua, colocam minha racao, me levam para passear, e me fazem muuuuuito carinho o dia todo, obrigado Maria, Luciana e Schirley, eu AUmo voces ๐Ÿพ๐Ÿฆด๐Ÿถ๐Ÿ• #tucson #prime #hyundai @primehyundai