Pericol de explozie în Ialomița. O cisternă cu motorină s-a răsturnat și au apărut scurgeri de combustibil. Pompierii au intervenit de urgență

A fost pericol de explozie, luni, 27 octombrie, în județul Ialomița. O cisternă, încărcată cu motorină, s-a răsturnat pe DN 2 București - Urziceni, în apropierea localității Coșereni.

Imediat după accidentul care a dus la răsturnarea cisternei au apărut scurgeri de combustibil, au anunțat autoritățile. Pompierii au ajuns de urgență la fața locului și au îndepărtat pericolul de explozie, scrie observatornews.ro.

Șoferul cisternei a fost rănit ușor și este în afara oricărui pericol.

În tot timpul intervenției pompierilor, traficul s-a desfășurat alternativ în zonă și a fost dirijat de polițiști rutieri.

Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Poliției Române, a anunțat că reluarea normală a circulației s-a făcut după ora 16:00.

