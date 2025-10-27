Pericol de explozie în Ialomița. O cisternă cu motorină s-a răsturnat și au apărut scurgeri de combustibil. Pompierii au intervenit de urgență

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:11
125 citiri
Pericol de explozie în Ialomița. O cisternă cu motorină s-a răsturnat și au apărut scurgeri de combustibil. Pompierii au intervenit de urgență
Pompieri în misiune FOTO IGSU

A fost pericol de explozie, luni, 27 octombrie, în județul Ialomița. O cisternă, încărcată cu motorină, s-a răsturnat pe DN 2 București - Urziceni, în apropierea localității Coșereni.

Imediat după accidentul care a dus la răsturnarea cisternei au apărut scurgeri de combustibil, au anunțat autoritățile. Pompierii au ajuns de urgență la fața locului și au îndepărtat pericolul de explozie, scrie observatornews.ro.

Șoferul cisternei a fost rănit ușor și este în afara oricărui pericol.

În tot timpul intervenției pompierilor, traficul s-a desfășurat alternativ în zonă și a fost dirijat de polițiști rutieri.

Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Poliției Române, a anunțat că reluarea normală a circulației s-a făcut după ora 16:00.

Zeci de oameni evacuați de urgență în Vâlcea. S-a spart o țeavă de gaze subterană în timpul unor lucrări la canalizare
Zeci de oameni evacuați de urgență în Vâlcea. S-a spart o țeavă de gaze subterană în timpul unor lucrări la canalizare
Mai multe locuințe din stațiunea Băile Olănești au fost evacuate de urgentă, joi după-amiază, 23 octombrie, după ce o țeavă de gaze subterană de pe strada Cheia s-a spart în urma unor...
Panică într-un mall din Capitală, după ce oamenii au simțit un miros de gaz. Zeci de persoane evacuate. Centrul comercial este situat la doar 1 km de blocul explodat din Rahova
Panică într-un mall din Capitală, după ce oamenii au simțit un miros de gaz. Zeci de persoane evacuate. Centrul comercial este situat la doar 1 km de blocul explodat din Rahova
Peste 30 de persoane au fost evacuate miercuri seară, 22 octombrie, dintr-un fast-food situat într-un mall din Capitală. Mai multe echipaje ale ISU și ale Poliției locale, precum și câteva...
#Ialomita, #cisterna motorina rasturnata, #pericol explozie, #interventie pompieri , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Calcule de Razboi. Comparatie Rusia-NATO, racheta cu racheta, tanc cu tanc

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Marea Britanie și-ar putea întinde umbrela nucleară asupra Germaniei. Susținere la nivel înalt, de la un fost șef NATO și un mareșal
  2. Cutremur cu magnitudinea 6,5 în Antile. A fost emisă o alertă de tsunami
  3. Pericol de explozie în Ialomița. O cisternă cu motorină s-a răsturnat și au apărut scurgeri de combustibil. Pompierii au intervenit de urgență
  4. La furat de flori și animale de pluș într-un cimitir. Cum a fost prinsă femeia
  5. Putin rupe definitiv un acord cu SUA care limita fabricarea armamentului nuclear. Sfârșitul unui pact ce datează din Războiul Rece FOTO
  6. Ucraina poate lupta încă doi, trei ani împotriva Rusiei, spune premierul polonez Donald Tusk. „Nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supraviețui”
  7. Final neașteptat în cazul incidentului de la Ambasada Rusiei. Procurorii au clasat dosarul bărbatului care a lovit poarta cu mașina
  8. Accesul public la Catedrala Mântuirii Neamului va permite vizite până la baza turlei principale. Interiorul va fi deschis treptat
  9. Ce investigații și analize gratuite pot face persoanele asigurate. Anunțul Ministerului Sănătăţii
  10. Lupte de stradă la Pokrovsk: aproximativ 200 de soldați ruși au pătruns în oraș, anunță armata ucraineană