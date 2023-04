S-a pierdut cu firea: ce s-a întâmplat în finala Campionatului Mondial de șah

Marele maestru rus Ian Nepomniachtchi a obţinut a treia sa victorie în duelul pentru titlul de campion mondial la şah împotriva chinezului Ding Liren, marţi la Astana (Kazahstan), iar acum conduce cu scorul de 4-3 în această confruntare, informează AFP.

Acest Campionat Mondial, deja neobişnuit după refuzul celui mai bun jucător activ, norvegianul Magnus Carlsen, de a-şi apăra titlul, continuă să surprindă.

Dacă în mod obişnuit jocurile dintre cei mai buni şahişti ai planetei se terminau la egalitate, partida de marţi a fost a cincea din cele şapte derulate până acum care se încheie cu victoria unuia dintre cei doi competitori.

În meciul șapte, Ian Nepomniachtchi l-a învins pe Ding Liren, care s-a pierdut sub presiunea timpului.

Ding a avut inițiativa cu piesele negre, dar s-a trezit cu mai puțin de trei minute pentru a face nouă mutări și a ajunge la mutarea 40 când se adaugă 60 de minute la ceasurile jucătorilor. Ding a așteptat până a mai rămas cu doar 45 de secunde și apoi a clacat.

Niciodată până acum la un Campionat Mondial al Federaţiei internaţionale de şah (FIDE) nu s-au înregistrat atât de multe victorii în primele şapte meciuri, de la duelul legendar dintre sovieticul Boris Spasski şi americanul Bobby Fisher, în 1972.

Cu trei victorii, două remize şi două înfrângeri, Nepomniaşci se află aşadar în avantaj după disputarea a şapte din totalul de 14 meciuri programate împotriva lui Ding Liren. Şahistul rus a jucat cu piesele albe în partida de marţi, ceea ce i-a oferit un uşor avantaj.

Miercuri este zi de repaus, înaintea disputării următoarelor două meciuri, joi şi vineri.

