Ce i-a spus marele Ian Thorpe lui David Popovici, la Mondialele de la Budapesta

De cinci ori campion olimpic, australianul Ian Thorpe (40 ani) i-a înmânat medalia de aur lui David Popovici, la premierea probei de 200 metri liber.

Românul a povestit pentru lead.ro, cum a fost întâlnirea cu marele campion de la Antipozi.

„L-am întâlnit pe Ian Thorpe acum două zile, am avut onoarea asta, am vorbit un pic și mi-a spus că dacă voi câștiga, va încerca să fie el cel care îmi decernează medalia. Nu știu dacă a fost planificat sau nu, dar a fost o onoare să îi strâng mâna de pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, înainte de a asculta imnul național. Mi-ar plăcea să pot să vorbesc și mai mult cu el, să îi cer niște sfaturi, pentru că el a fost în situația în care sunt eu acum, de fapt mult mai sus de atât, doborând recorduri mondiale, reușind astfel de rezultate la o vârstă chiar mai mică, și știu că am multe de învățat de la el", a spus David.

David Popovici poate câștiga astăzi o nouă medalie.

Finala probei de 100 de metri liber va avea loc miercuri, de la ora 19.22 și va fi transmisă în direct de TVR 1.

