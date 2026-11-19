Economistul și analistul financiar Iancu Guda critică majorarea plafonului pentru plățile în numerar între companii, de la 5.000 la 50.000 de lei, măsură susținută de PSD și AUR în Comisia de Buget. Acesta avertizează că decizia ar putea favoriza evaziunea fiscală și economia subterană, cu efecte negative asupra încasărilor la bugetul de stat și riscul unor noi creșteri de taxe.

„Plafonul pentru plățile cash între companii este ridicat de la 5.000 la 50.000, cu susținerea PSD + AUR în Comisia de Buget, după ce legea a fost strecurată pe ordinea de zi deși avea aviz negativ de la Min Finanțe și contestată de BNR și Consiliul Economic”, a scris economistul pe Facebook.

Guda consideră legea ca o „încercare de a legaliza banii negri din portbagaj”.

„Tot noi o să plătim „negreala” … dacă legea trece, încasările la buget scad și o să ne crească alte taxe să reducă deficitul. O greșeală enormă, care favorizează corupția și economia subterană, total nepotrivită acum, deoarece:

- România este țara care are deja cel mai mare cash în circulație (143 miliarde), respectiv 7% din PIB, față de orice altă țară din UE.

- Deloc întâmplător, avem și cel mai are TVA GAP (diferența dintre ce ar trebui încasat și ce se încasează real).

Trebuie să continuăm să reducem deficitul fiscal până la 3% din PIB în 2029, FĂRĂ ALTE CREȘTERI DE TAXE și cu fonduri europene în scădere. Singurele soluții sunt: reforma în sectorul public (tăiere de cheltuieli) & colectarea mai eficientă a taxelor la buget, mult mai dificil de făcut dacă cresc plățile cash”, spune economistul.

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Corupție stimulată prin lege

Iancu Guda spune că, prin astfel de reglementări, în loc să descurajăm corupția, o stimulăm prin lege.

„Banii din portbagaj și plățile cash mari pot deveni legale. Nu văd niciun motiv legitim pentru care o companie cinstită vrea să plătească furnizorii cash 50.000 lei în bancnote. Anticipez atâtea scheme prin care se pot pierde urma banilor și care îngreunează munca ANAF … dar nu vreau să dau idei aici”, spune Guda.

Acesta prezintă date concrete despre plățile cash vs. evaziune fiscală:

”2012-2021 (UE): Gap-ul mediu de TVA a scăzut de la 18% la 8%, odată cu creșterea plăților electronice și scăderea cash-ului.

Diferența între țări: Statele UE cu adopție peste medie a plăților electronice au gap de TVA de 5-15%, față de 20-35% în țările unde domină numerarul.

Impact: Creșterea cu doar 1 punct procentual a ponderii plăților electronice (e-money) a fost asociată cu o scădere de 11,9% a gap-ului de TVA.”

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