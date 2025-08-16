Ianis Hagi, într-o situație ingrată: Adi Ilie a povestit totul

Sambata, 16 August 2025
Ianis Hagi (26 de ani) stă pe tușă de mai bine de două luni și ușile i se închid una după alta.

Fotbalistul român a fost dorit la Legia Varșovia de Edward Iordănescu, dar discuțiile s-au blocat la pretențiile financiare exagerate ale fotbalistului român.

Ianis Hagi a fost și pe radarul grupării germane Borussia Mönchengladbach, însă nici gruparea germană nu a concretizat discuțiile.

Adi Ilie spune că Ianis nu mai are variante din Vest și că singurele opțiuni rămase deschise sunt Arabia Saudită și Turcia.

”Eu știu cum gândesc antrenorii afară, nu sunt ca la noi, să se gândească pe ultima sută de metri.

Acolo își pregătesc lotul cu două-trei luni înainte de noul campionat. Echipele și-au făcut loturile, dar cine știe, poate are cineva o accidentare și să aibă nevoie de un nou jucător. Este foarte greu să ajungă la Borussia Mönchengladbach, știu cum gândesc echipele în Germania. Ei își fac echipele înainte, își știu loturile cu două-trei luni înainte.

Are ceva vorbe acum, are și oferte din alte părți. Mai are oferte din Arabia Saudită și din Turcia. Eu nu m-aș duce în Arabia, dar m-aș duce undeva unde să joc, pentru că peste tot încep campionatele”, a spus Adrian Ilie la fanatik.ro.

