Înger și demon! Ianis Hagi a refuzat victoria echipei sale

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 08:39
134 citiri
Înger și demon! Ianis Hagi a refuzat victoria echipei sale
Ianis Hagi FOTO X @FootRoumain

Ianis Hagi (26 de ani) a fost eroul și, în același timp, ghinionistul echipei Alanyaspor în meciul terminat la egalitate, scor 2-2, cu Gençlerbirliği, în etapa a 8-a din Superliga Turciei.

Internaționalul român a oferit o prestație spectaculoasă, fiind implicat direct în ambele goluri marcate de formația sa.

În minutul 14, Ianis a deschis scorul cu o execuție superbă din lovitură liberă, care l-a lăsat fără reacție pe portarul gazdelor. Apoi, în repriza secundă, a oferit pasa decisivă pentru al doilea gol al lui Alanyaspor, confirmând forma excelentă din ultimele etape.

Totuși, finalul partidei avea să-i aducă și un moment nefericit. În minutul 73, Hagi a comis un fault în propriul careu, scăpându-și adversarul din marcaj. Arbitrul a dictat penalty, iar M’Baye Niang a transformat fără emoții, stabilind scorul final 2-2.

La finalul jocului, mijlocașul român a recunoscut că încă lucrează zilnic la perfecționarea execuțiilor sale și a dezvăluit cine i-a fost cel mai bun profesor: propriul tată, Gică Hagi.

„Da, încă din copilărie lucrez la loviturile libere, încerc de atunci să le perfecționez. Am avut probabil cel mai bun profesor de la care să învăț. Mereu am putut să șutez la fel de bine cu ambele picioare. Tatăl meu m-a învățat de când eram mic și încă lucrez zilnic la asta”, a declarat Ianis Hagi, potrivit beIN Sports.

GOOOOL Ianis Hagi! Reușită de senzație a „prințului” în Turcia, imediat după ce a fost convocat la națională VIDEO
GOOOOL Ianis Hagi! Reușită de senzație a „prințului” în Turcia, imediat după ce a fost convocat la națională VIDEO
Ianis Hagi a marcat primul său gol în Turcia. Fiul lui Gheorghe Hagi, proaspăt convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, a înscris un gol superb, direct din lovitură...
Elena Hagi, apariție spectaculoasă la botezul fiului ei. Cât a costat rochia cumpărată de la un brand de lux
Elena Hagi, apariție spectaculoasă la botezul fiului ei. Cât a costat rochia cumpărată de la un brand de lux
Ianis și Elena Hagi au trăit clipe încărcate de emoție la botezul fiului lor, Giorgios, eveniment care a reunit familia și apropiații pentru a celebra acest moment deosebit. Însă, pe...
#Ianis Hagi, #alanyaspor, #Genclerbirligi , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa super-golul din lovitura libera, Ianis Hagi a fost iar decisiv in Turcia! Nota primita

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Înger și demon! Ianis Hagi a refuzat victoria echipei sale
  2. Italienii, impresionați de antrenorul român: au găsit un nou cuvânt pentru a-l descrie
  3. Antrenorul naționalei României, gest șocant în campionat: și-a lovit un jucător
  4. Un nou lider în La Liga: ce a făcut Real Madrid pe teren propriu
  5. Soț și soție, au scris istorie pentru România. Clipe de panică la finalul cursei: ”Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea”
  6. Înfrânți în Europa! FCSB și Craiova au pierdut, iar asta se resimte în clasamentul coeficientului UEFA
  7. Dennis Man, fantastic. A marcat primul gol pentru PSV și e gata de meciurile cu Moldova și Austria de la națională VIDEO
  8. Universitatea Craiova, detronată: Rapid e noul lider din Liga 1
  9. FRF a luat o decizie importantă, chiar înainte de FCSB - Universitatea Craiova OFICIAL
  10. Victorie mare pentru Dinamo. Pe cine au învins „câinii”