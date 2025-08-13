Ianis Hagi, avertizat: ”Ceva e în neregulă, chiar nu știu ce-și dorește”

La mai bine de două luni de la despărțirea de Glasgow Rangers, Ianis Hagi este într-o situație ingrată.

Fotbalistul român stă pe tușă în așteptarea ofertei perfecte, însă aceasta întârzie să apară. Se pare că ușile lui Ianis Hagi s-au închis și la Legia Varșovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu.

”E la un nivel financiar atât de ridicat încât Legia nu are nicio șansă”, au scris polonezii de la Goal, care menționează că negocierile s-au sistat.

Situația lui Ianis Hagi a fost comentată de fostul fotbalist Raul Rusescu.

„Problema cu Ianis Hagi e una complexă. Chiar nu știu ce își dorește de la cariera lui. Deja suntem la jumătatea lui august și nu ai semnat, ceva nu e OK. Nu înțeleg cum poți fi selectiv când performanțele tale sportive nu sunt la cel mai înalt nivel. Dacă nu ești mulțumit de oferte, ajungi să revii în România la 1 septembrie.

Crezi că cei de la PSV nu au avut și un ochi pentru Hagi, în timp ce îl monitorizau pe Dennis Man? PSV a făcut o comparație, eu așa mă gândesc. În momentul în care un român care joacă pe o poziție similară cu a ta se transferă pe 8 milioane de euro și tu nu ai echipă, ceva e în neregulă.

Ianis Hagi ar trebui să-și regândească strategia, cât mai are timp. Dacă ai trecut de septembrie și tot nu ai club, când mai joci, în noiembrie?!”, a declarat Raul Rusescu, la GSP Live.

