Emoție în familia Hagi: fiul lui Ianis și al Elenei a fost botezat. Ce nume a primit băiatul

Ianis Hagi (26 de ani) și soția sa, Elena, au trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor: botezul fiului lor, născut pe 20 august. Micuțul a primit numele Giorgios, un omagiu puternic și simbolic adus rădăcinilor machedonești ale familiei Hagi.

Evenimentul a fost discret, iar primele imagini au fost publicate pe Instagram, unde Ianis și Elena au împărtășit câteva cadre intime de la slujba religioasă. În imagini apar alături de bebelușul lor, emoționați și zâmbitori.

Ianis și Elena Hagi au anunțat în februarie că așteaptă primul copil, după ce și-au oficializat relația prin cununia civilă în decembrie 2023. Vara trecută, în 2024, cei doi și-au unit destinele și religios.

„Am crescut cu bunicii în casă, deci cuvântul respect este principiul numărul unu în familiile de machedoni și, mai ales, în familia noastră. Ne-au transmis acest lucru și cred că e singurul lucru pe care îl putem promite”, declara Ianis într-un interviu recent.

„Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții. Sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună”.

Alegerea numelui Giorgios nu este deloc întâmplătoare. Și în tradiția aromână și grecească, acest nume poartă o semnificație profundă: „luptătorul” sau „purtătorul de biruință”. Este, de asemenea, o trimitere subtilă la Gheorghe Hagi, bunicul copilului și unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile.

