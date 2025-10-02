Emoție în familia Hagi: fiul lui Ianis și al Elenei a fost botezat. Ce nume a primit băiatul

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 07:09
1027 citiri
Emoție în familia Hagi: fiul lui Ianis și al Elenei a fost botezat. Ce nume a primit băiatul
Ianis și Elena Hagi, alături de copilul lor FOTO Instagram Ianis Hagi

Ianis Hagi (26 de ani) și soția sa, Elena, au trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor: botezul fiului lor, născut pe 20 august. Micuțul a primit numele Giorgios, un omagiu puternic și simbolic adus rădăcinilor machedonești ale familiei Hagi.

Evenimentul a fost discret, iar primele imagini au fost publicate pe Instagram, unde Ianis și Elena au împărtășit câteva cadre intime de la slujba religioasă. În imagini apar alături de bebelușul lor, emoționați și zâmbitori.

Ianis și Elena Hagi au anunțat în februarie că așteaptă primul copil, după ce și-au oficializat relația prin cununia civilă în decembrie 2023. Vara trecută, în 2024, cei doi și-au unit destinele și religios.

„Am crescut cu bunicii în casă, deci cuvântul respect este principiul numărul unu în familiile de machedoni și, mai ales, în familia noastră. Ne-au transmis acest lucru și cred că e singurul lucru pe care îl putem promite”, declara Ianis într-un interviu recent.

„Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții. Sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună”.

Alegerea numelui Giorgios nu este deloc întâmplătoare. Și în tradiția aromână și grecească, acest nume poartă o semnificație profundă: „luptătorul” sau „purtătorul de biruință”. Este, de asemenea, o trimitere subtilă la Gheorghe Hagi, bunicul copilului și unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile.

A spus "Da!" Cine este Ioana Stan, viitoarea soție a lui Radu Drăgușin
A spus "Da!" Cine este Ioana Stan, viitoarea soție a lui Radu Drăgușin
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham și una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc, a trecut recent printr-un moment deosebit în viața personală: și-a cerut...
Șocați de pretențiile lui Ianis Hagi: ”N-a mai fost văzut”
Șocați de pretențiile lui Ianis Hagi: ”N-a mai fost văzut”
Ianis Hagi a semnat recent un contract cu echipa turcă Alanyaspor, deși s-a aflat în negocieri avansate cu polonezii de la Legia Varșovia, formația antrenată de Edi Iordănescu. Michal...
#Ianis Hagi, #baiat, #giorgios, #Elena, #sotie, #botez , #stiri lifesport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Anuntul facut dupa decizia "socanta" de a pleca din televiziune, dupa 19 ani, unde avea un salariu urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Batut fara mila, dupa ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! "Sunt suparat pe el"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Emoție în familia Hagi: fiul lui Ianis și al Elenei a fost botezat. Ce nume a primit băiatul
  2. A spus "Da!" Cine este Ioana Stan, viitoarea soție a lui Radu Drăgușin
  3. Craiova debutează azi în grupele Conference League: "Cuvântul de bază e curaj" Unde poate fi urmărit meciul
  4. FCSB - Young Boys Berna, azi în Europa League. Cine transmite partida de pe Arena Națională
  5. Pierdere uriașă pentru tenisul mondial. Și-a anunțat retragerea cu ”mare seninătate”
  6. Șoc pentru Manchester City și Barcelona. Ce s-a întâmplat în prelungirile meciurilor din Champions League
  7. FCSB vrea să repete sezonul istoric din Europa League: „Avem mai multă încredere”
  8. Elvețienii au venit la București ca să o bată pe FCSB: „Avem destule scenarii tactice.”
  9. Bancu și-a aflat pedeapsa, după eliminarea scandaloasă din Craiova - Dinamo. FRF nu a avut milă de el
  10. „S-a terminat”. Elias Charalambous, anunț la conferința de presă, după startul slab de sezon