Au bătut palma! Ianis Hagi revine în orașul în care s-a născut. Salariu de 1 milion de euro

Autor: Teodor Serban
Vineri, 22 August 2025, ora 18:00
Ianis Hagi este aproape să semneze cu o nouă echipă. Fotbalistul de 26 de ani este liber de contract de două luni, de când a plecat de la Rangers. El a negociat cu Legia Varșovia și Fatih Karagümrük, turcii reușind în cele din urmă să ajungă la un acord cu fiul lui Gică Hagi.

S-a vorbit și despre posibilitatea ca el să revină în România, fie la FCSB, fie la Craiova, fie la Rapid. Gigi Becali a spus însă că nu îl poate aduce pe Ianis Hagi, mai ales că acesta și-a găsit echipă.

”Aș scoate unul de pe listă pentru Ianis, dar Ianis și-a găsit echipă. Dacă vedeam că nu are, vorbeam eu cu Gică”, a declarat Gigi Becali, vineri, la palat.

Presa din Turcia a dezvăluit că Ianis Hagi e ca și transferat la nou-promovata Fatih Karagümrük, o echipă din Turcia. Ianis va reveni astfel în orașul în care s-a născut, Istanbul.

”Fatih Karagumruk, noua echipă din Trendyol Super Lig, pregătește o mare surpriză în perioada de transferuri. Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a ajuns la un acord pentru a se transfera la Karagumruk.

Ianis Hagi a acceptat o ofertă ce îi va aduce un salariu de aproximativ 1 milion de euro anual și un procent dintr-o viitoare sumă de transfer, în cazul unei revânzări”, au notat jurnaliștii din Turcia.

Ianis Hagi a mai jucat, în cariera sa, la Farul Constanța, Fiorentina, Genk, Rangers și Deportivo Alavés.

