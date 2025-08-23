Ianis Hagi, luat peste picior de fostul fotbalist român: "O să semneze după botez"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 23 August 2025, ora 10:52
520 citiri
Ianis Hagi, luat peste picior de fostul fotbalist român: "O să semneze după botez"
Ianis Hagi FOTO X Foot Roumain

Ianis Hagi este liber de contract de la sfârșitul lunii iunie și a tot tărăgănat semnarea unui nou angajament.

Ianis Hagi este liber de contract după despărțirea de Glasgow Rangers și a intrat într-o vacanță prelungită.

Pentru a nu ieși total din formă, fotbalistul s-a mai pregătit cu Farul, iar pe 20 august a fost alături de soția lui, care a dat naștere unui băiat.

Totuși, se pare că fotbalistul și-a ales viitoarea destinație. Potrivit informațiilor venite din Turcia, Ianis Hagi este foarte aproape de un transfer la Fatih Karagümrük, echipă nou-promovată în Superliga din Turcia.

"Ianis Hagi a acceptat o ofertă ce îi va aduce un salariu de aproximativ 1 milion de euro și un procent dintr-o viitoare sumă de transfer, în cazul unei revânzări. Mijlocașul ofensiv român, care poartă numărul 10, a înscris 20 de goluri și a oferit 28 de pase decisive în 130 de meciuri pentru Rangers", scriu turcii.

Totuși, nimic nu este concret în acest moment, iar fostul fotbalist Vivi Răchită l-a luat peste picior pe Ianis: "O să semneze după botez".

