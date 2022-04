Cum decurge recuperarea lui Ianis Hagi, accidentat grav la începutul anului: ”Încă am ambele picioare!” VIDEO

Internaționalul român Ianis Hagi (23 de ani) se află în plin proces de recuperare după accidentarea gravă suferită la începutul anului, într-un meci al echipei sale de club, Glasgow Rangers.

Fiul lui Gică Hagi a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, fiind greu de crezut că va mai putea juca în acest sezon..

Pe rețelele de socializare, Ianis și-a delectat fanii cu un material filmat la sala de forță, în care jonglează cu mingea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

”A trecut ceva timp. PS: Încă am ambele picioare!”, a scris Ianis Hagi în descrierea videoclipului care i-a adus numeroase aprecieri.

It has been a while…

PS i’m still two-footed pic.twitter.com/NK1uuogX0i