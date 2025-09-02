Destinație surpriză pentru Ianis Hagi. Românul a refuzat o ofertă din Spania

Ianis Hagi este aproape să semneze cu o nouă echipă. Fotbalistul de 26 de ani este liber de contract de două luni, de când a plecat de la Rangers. El a negociat cu Legia Varșovia și Fatih Karagümrük, însă în cele din urmă e la un pas de a semna cu o altă echipă din Turcia.

S-a vorbit și despre posibilitatea ca Hagi junior să revină în România, fie la FCSB, fie la Craiova, fie la Rapid. Gigi Becali a spus însă că nu îl poate aduce pe Ianis Hagi, mai ales că acesta și-a găsit echipă.

Potrivit Fanatik.ro, Ianis Hagi a refuzat o ofertă de la Elche, grupare din prima ligă spaniolă, pentru a ajunge la un acord cu turcii de la Alanyaspor, locul 12 în sezonul trecut, care i-au promis un salariu de două ori mai mare decât cel oferit de iberici.

Ianis Hagi a mai jucat, în cariera sa, la Farul Constanța, Fiorentina, Genk, Rangers și Deportivo Alavés.

