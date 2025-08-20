Ianis Hagi a devenit în premieră tată. Care e sexul bebelușului

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 20 August 2025, ora 16:13
904 citiri
Ianis Hagi a devenit în premieră tată. Care e sexul bebelușului
Ianis Hagi și soția Elena FOTO Instagram Elena Hagi

Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel, făcându-l în premieră tată pe fiul lui Gică Hagi, care la rândul lui e pentru prima dată bunic.

Conform Libertatea.ro, care citează surse apropiate fotbalistului, bebelușul a primit la naștere nota 10.

Elena Hagi a fost internată încă de luni într-o unitate medicală din București.

Cei doi au făcut cununia civilă de Crăciun, în 2023, iar în vara anului 2024 s-au cununat și religios.

”Ne dorim nepoţi, depinde de ei, noi suntem lângă ei şi trebuie să-i sprijinim. Şi-a luat o responsabilitate mare, fiecare trebuie să lase de la el, să fie uniţi şi Dumnezeu să împartă binecuvântarea”, spunea Gică Hagi despre posibilitatea de a deveni bunic.

Ianis Hagi, în Superliga! Mutarea bombă plănuită de Gică Hagi și de Dan Șucu
O mutare senzațională se pregătește în Superliga. Ianis Hagi ar urma să joace la Rapid, cel puțin până în iarnă. Liber de contract după despărțirea de Glasgow Rangers, Ianis Hagi a...
Mutarea care îi poate relansa cariera lui Ianis Hagi! E dorit de o echipă titrată
După despărțirea de Rangers în vara lui 2025, Ianis Hagi (26 de ani) nu a semnat cu niciun club, însă se află în plină negociere cu o echipă cu un palmares bogat. După o perioadă de...
#Ianis Hagi, #elena hagi, #nastere, #sex, #Tata , #stiri lifesport
