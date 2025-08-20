Ianis Hagi a devenit în premieră tată. Care e sexul bebelușului

Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel, făcându-l în premieră tată pe fiul lui Gică Hagi, care la rândul lui e pentru prima dată bunic.

Conform Libertatea.ro, care citează surse apropiate fotbalistului, bebelușul a primit la naștere nota 10.

Elena Hagi a fost internată încă de luni într-o unitate medicală din București.

Cei doi au făcut cununia civilă de Crăciun, în 2023, iar în vara anului 2024 s-au cununat și religios.

”Ne dorim nepoţi, depinde de ei, noi suntem lângă ei şi trebuie să-i sprijinim. Şi-a luat o responsabilitate mare, fiecare trebuie să lase de la el, să fie uniţi şi Dumnezeu să împartă binecuvântarea”, spunea Gică Hagi despre posibilitatea de a deveni bunic.

