Selecționerul Edi Iordănescu a explicat de ce l-a convocat pe Ianis Hagi, care a jucat doar 37 de minute în acest sezon.

"Când a fost discuția care a luat amploare nejustificat de a nu-l convoca, eu am considerat că medical nu se poate înhăma, aș lua exact aceeași decizie dacă aș da timpul înapoi. Concluzia e că am acționat corect, e apt 100% din punct de vedere medical acum, e foarte bun, a făcut pas către Primera, am informații că va fi un jucător important, e un jucător valoros care poate fi determinant la echipa națională”, a spus Iordănescu jr. despre fotbalistul care are 26 de selecții și două goluri pentru România.

Ianis Hagi a juca în două meciuri pentru Glasgow Rangers și un meci pentru Alaves.

România întâlnește mâine Israelul și marți Kosovo, în preliminariile EURO 2024. Ambele partide sunt la București și vor începe la ora 21.45.

