Ianis Hagi a explicat golul decisiv cu Austria: ”Încă de la 12-13 ani. Nu e o coincidenţă”

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 12:22
176 citiri
Ianis Hagi și Virgil Ghiță FOTO FB echipa nationala
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este doar un singur pas către Cupa Mondială.
"Înseamnă încredere această victorie, înseamnă să credeţi în noi. Fotbalul nu e matematică, sunt şi momente mai puţin bune în care trebuie să suferi împreună şi să lupţi împreună.
Am spus că putem câştiga acasă, am fost mai buni decât ei, am avut ocaziile mai mari, suntem fericiţi, dar suntem şi realişti. E un singur pas, din păcate nu mai suntem la mâna noastră, trebuie să câştigăm următoarele două meciuri.
Când e Ghiţă în teren, centrările mele, încă de la 12-13 ani, îl găsesc pe el în careu. Nu e o coincidenţă. Nici nu mai ştiu câte pase de gol i-am dat lui Ghiţă încă de la 12-13 ani”, a spus Hagi, potrivit primasport.ro.
Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este doar un singur pas către Cupa...
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România cu scorul de 0-1, pe Arena Națională, că jucătorii săi sunt...
Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei....
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este un singur pas către Cupa...
Virgil Ghiţă a declarat, duminică seară, după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră.
“Este un gol aparte, e una...
Alexandru Chipciu, fundaşul stânga al echipei naţionale, crede că victoria cu Austria, scor 1-0, a arătat că tricolorii pot realiza ceea ce îşi doresc – o calificare la Cupa Mondială....
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei....
Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a...
Naționala României se duelează cu Austria, într-un meci vital pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Elevii lui Mircea Lucescu au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a reveni pe locul...
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută pe Arena...
Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45....
Cipru a reușit să o bată pe San Marino, ajungând la cinci puncte în ultimele trei meciuri. Rezultatul e unul tragic pentru România însă.
Insularii au ajuns la opt puncte în grupa...
Meciul dintre România și Austria are mai mult sau mai puțin o miză pentru naționala noastră. Indiferent de rezultat, meciul care are cea mai mare miză pentru noi este cel cu Bosnia, ce...
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026....