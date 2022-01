Gică Hagi a făcut marele anunț despre Ianis: unde va juca în viitor fiul său

Gheorghe Hagi a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce mai face Ianis şi cum a fost întâlnirea cu acesta.

Antrenorul Farului Constanţa, Gheorghe Hagi, a lăsat să se înţeleagă că fiul său, Ianis, îşi va prelungi contractul lui Glasgow Rangers, precizând că acesta a avut un an extraordinar şi este apreciat la clubul scoţian, chiar dacă cifrele sle nu arată grozav.

“Am fost bine, ne-am simţit bine împreună, am vorbit, avea nevoie să stăm împreună familia. Am stat puţin, foarte puţin chiar, o săptămână. Arată bine, e motivat. Apropo, aşa am auzit şi cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul. Nu aşa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, e apreciat acolo şi din surse bune cred că vor să renoveze contractul”, a afirmat Hagi, citat de Nes.ro

