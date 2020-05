Gica Hagi dezvaluie ce i-a transmis Steven Gerrard despre Ianis

Ziare.

"Regele" a vorbit despre experienta nereusita a lui Ianis la Fiorentina si a dezvaluit ce i-a transmis antrenorul lui Rangers, Steven Gerrard, despre jucatorul in varsta de 21 de ani."Daca il vezi jucand, iti dai seama ca are un talent imens, e un numar 10 care stie sa faca totul. La Firenze era tanar si in Italia nu exista rabdare cu jucatorii tineri", a spus Hagi."De acelasi lucru a avut parte si la Genk. Acum e la Rangers, unde l-a vrut Gerrard, care mi-a transmis ca face lucruri exceptionale. Chiar si jucatorilor exceptionali trebuie sa le dai posibilitatea sa greseasca", a continuat acesta.Ianis Hagi s-a aflat in lotul Fiorentinei in perioada 2016-2018.Internationalul roman a fost folosit insa in doar doua meciuri pentru echipa mare.I.G.