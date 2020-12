Fara numar. Cati bani a investit Hagi in Academia sa de fotbal

In 11 ani de existenta, clubul constantean a dominat sectorul juvenil la nivel national, la toate categoriile de varsta.In plus, echipa mare care joaca in Liga 1 a si castigat un titlu de campioana, in 2017.Asta e nu e tot.Hagi a scos multi jucatori talentati din Academia sa, pentru care a obtinut sume importante prin transferul acestora. Ianis Hagi , Cristi Manea, Razvan Marin sunt doar cativa dintre jucatorii vanduti de Hagi.Si cum orice lucru profitabil are nevoie de o investitie pe masura, Hagi a dezvaluit cati bani a bagat in Academia de fotbal, de la Ovidiu."Fotbalul mi-a dat totul, iar tot ce am e datorita lui. Am incercat sa dau inapoi la fel de mult cat mi-a dat el mie. Niciodata nu e prea mult.Bugetul Academiei pe an este de un milion de euro. Deci doar pe cheltuieli avem zece milioane de euro investiti. Baza sportiva in totalitate a mai constat alte zece milioane", a spus Hagi la gsp.De Craciun, Gica Hagi a petrecut cu Ianis in Scotia.Echipa fotbalistului roman, Rangers, are meci de campionat chiar in a doua zi de Craciun.CITESTE SI: