FOTO Cum au petrecut Gica si Ianis Hagi Craciunul pentru prima data in Scotia

Titularizat de Gerard, romanul a marcat in ultima etapa , contra lui St. Johnstone.Ianis Hagi nu a putut sa vina in Romania de Craciun, pe 26 decembrie, Rangers are meci de campionat , acasa, cu Hibernian.Fotbalistul roman nu a fost singur de sarbatori, familia sa i-a tinut companie. Gica Hagi a lasat treburile de la FC Viitorul si s-a dus langa Ianis in Scotia.Mama fotbalistului roman i-a promis ca ii va pregati mancare romanesca daca va marca contra lui St Johnstone.Ianis Hagi a inscris golul de 3-0 pentru Rangers si promisiunea a fost onorata.Nu au lipsit celebrele sarmalele de pe masa familiei Hagi.Echipa lui Ianis Hagi, Rangers, este lider autoritar in Scotia, la mare distanta de rivalii de la Celtic.