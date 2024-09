Câți bani câștigă pe săptămână Ianis Hagi și clauza secretă care îl împiedică să joace la Rangers

Ianis Hagi este în cea mai grea perioadă a carierei. Fotbalistul nu mai este dorit la Rangers de antrenorul belgian Phelippe Clement, care l-a trimis la echipa a doua.

Decizia este una una umilitoare pentru Hagi, mai ales că vorbim despre un jucător al echipei naționale și om de bază al echipei în sezonul 2020-2021, când echipa a luat ultimul titlu.

Conform Gsp.ro, presa din Scoția a venit cu noi dezvăluiri privind situația complicată a lui Ianis Hagi.

Jurnaliștii de la Ibrox Noise susțin că Ianis Hagi câștigă 26.000 de euro pe săptămână la Rangers, echivalentul a 104.000 de euro lunar.

De asemenea, în joc ar fi și o clauză din contract prin care Inais Hagi ar avea parte de o mărire considerabilă a salariului după disputarea meciului 100. Paradoxal, românul are acum 99 de partide jucate.

”Ce i se întâmplă lui la Rangers e o poveste. O poveste urâtă. N-am vrut să vorbesc, dar atât spun. Le transmit și celor de acolo, e o poveste urâtă. Un jucător care a fost cel mai bun tânăr al lor, s-a accidentat acolo, s-a dus să joace și s-a întors. Iar acum se antrenează singur.

Sau cu cine se antrenează. Dacă în Vest se întâmplă asta, ce pretenții să mai avem la noi, în România? Dacă acolo, la nivelul cel mai mare se întâmplă așa ceva, scuzați-mă. Ce pot să înțeleg eu, care am jucat fotbal la nivelul cel mai mare? Am zis să tac. Ianis nu vine în România, rămâne acolo. El a dovedit că poate acolo. A fost cel mai bun tânăr de la Rangers. Am auzit multe, am observat câte se scriu.

Ianis a ieșit cel mai un jucător tânăr de la Rangers. Când a fost Ianis la Rangers, Rangers a câștigat campionatul. Când nu a mai fost, nu a mai câștigat campionatul. Dacă și cu un jucător care vine și câștigă campionatul după nu știu câți ani, apoi se accidentează pentru Rangers, jucând acolo, facem așa... Unde am ajuns?! Ce e în fotbalul ăsta? Unde s-a ajuns?! Prea departe”, a declarat recent Gică Hagi despre fiul său.

Ads