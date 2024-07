Adio, Glasgow Rangers! Giovanni Becali, anunț important despre transferul lui Ianis Hagi

Ianis Hagi e în pragul plecării de la Glasgow Rangers și nu se va prezenta la reunirea echipei scoțiană, consideră impresarul Ioan Becali.

Ianis Hagi nu își va continua contractul cu Glasgow Rangers, e de părere Ioan Becali. Fotbalistul nu va ajunge însă nici în Turcia, deși numele lui a fost vehiculat la Galatasaray și la Fenerbahce.

„Ianis mai are un contract de un an cu Glasgow Rangers. Nu știu când se va, și dacă se va prezenta la adunarea lotului. E în prag de a pleca. Acum, am auzit și eu, aud și eu în stânga-dreapta, că mai multe echipe l-ar dori.

În sensul că Glasgow poate vrea să recupereze ceva pe el. Ianis n-are un salariu mic la ei. Vom vedea, e timp. De abia după acest European s-au deschis frontierele de transferuri, așa că vom vedea despre ce e vorba.

Nu, la Galatasary în niciun caz. Nu, nu. Mourinho are alte gânduri la Fenerbahce, el ia niște jucători, nu vrea să cumpere. Vrea jucători pe care îi cunoaște și împrumutați. Mourinho vrea să câștige cu jucători bine plătiți.

Totul pe un an, împrumutați pe un an. Să câștige în primul an de contract campionatul în Turcia. După aceea, vom vedea“, a spus Giovanni Becali la emisiunea Fanatik Superliga cu privire la transferul lui Ianis Hagi

