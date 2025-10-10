Se pregătește o revenire de senzație la Glasgow Rangers! Fabrizio Romano a făcut anunțul

Conducerea celor de la Rangers continuă discuțiile interne în privința numirii unui nou antrenor principal, iar Steven Gerrard este în fruntea listei scurte, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

După egalul dezamăgitor, 1-1, cu Falkirk, în weekend, Rangers a decis să-l demită pe Russell Martin, iar acum caută un nou tehnician care să preia banca tehnică de pe Ibrox. Printre numele vehiculate se numără și cel al fostului căpitan al lui Liverpool, Steven Gerrard.

Gerrard, tentat de o revenire la clubul unde a scris istorie

Deși este liber de contract din luna ianuarie, când s-a despărțit de formația Al-Ettifaq din Arabia Saudită, Gerrard nu a oferit, deocamdată, un răspuns clar cu privire la intenția sa de a reveni în Scoția.

„Conversațiile interne sunt în desfășurare. Există posibilitatea revenirii lui Steven Gerrard. Este o idee luată în calcul de conducerea clubului, dar, din ce am aflat, nu s-a luat încă o decizie finală. Totul depinde și de dorința lui Gerrard – dacă vrea să revină în fotbalul scoțian sau nu”, a declarat Fabrizio Romano în cadrul podcastului Market Madness.

Potrivit jurnalistului italian, Rangers analizează în prezent 2-3 opțiuni pentru banca tehnică, însă Gerrard rămâne o variantă serioasă, având avantajul relației solide cu suporterii și a rezultatelor din mandatul anterior.

Un prim mandat de succes la Ibrox

Steven Gerrard a antrenat-o pe Rangers între 2018 și 2021, perioadă în care a readus clubul în fruntea fotbalului scoțian. Sub comanda sa, Rangers a pus capăt unei așteptări de zece ani și a câștigat titlul în sezonul 2020/2021, fără să piardă vreun meci.

În total, Gerrard a condus echipa în 192 de partide, obținând 124 de victorii și o medie impresionantă de 2,15 puncte pe meci. A plecat de la Ibrox în noiembrie 2021, când a acceptat oferta celor de la Aston Villa din Premier League. Gerrard l-a avut pe Ianis Hagi sub comanda sa în această perioadă.

Rangers, în criză de stabilitate pe banca tehnică

Clubul scoțian se află într-o perioadă de instabilitate managerială. Dacă Gerrard acceptă revenirea, ar deveni al patrulea antrenor al echipei într-un singur an calendaristic. După plecarea lui Philippe Clement în februarie și încheierea mandatului interimar al lui Barry Ferguson, Russell Martin a fost numit în iunie, cu un contract pe trei ani.

Totuși, rezultatele slabe l-au costat rapid postul: Martin a rezistat doar 123 de zile, timp în care a bifat 17 meciuri, reușind doar 5 victorii. Rangers se află în prezent pe locul 8 în Premiership, la 11 puncte în spatele liderului Hearts, după doar șapte etape.

