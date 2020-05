Ce scrie presa din Scotia despre transferul lui Ianis Hagi la Rangers

Ziare.

com

Publicatia Glasgow Live prezinta informatia aparuta in cotidianul italian, dar nu a primit confirmari ca mutare s-ar fi perfectat."Pana la acesta ora, Rangers n-a confirmat transferul", noteaza sursa in cauza.Rangers are o optiune in contract prin care il poate cumpara pe Ianis Hagi in schimbul a 5 milioane de euro.Gazzetta dello Sport anunta ca gruparea de pe Ibrox a luat decizia de a activa aceasta clauza, iar internationalul roman va continua sa joace sub comanda lui Steven Gerrard.12 meciuri a jucat Ianis pentru Rangers, formatie la care a fost imprumutat la inceputul anului de la Genk.3 goluri si doua assituri a reusit fotbalistul roman in varsta de 21 de ani in tricoul scotienilor.I.G.