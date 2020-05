Fostul mare jucator care spune ca Ianis Hagi nu valoreaza mai mult de doua milioane de lire sterline!

Ziare.

Barry Ferguson, cu aproape 431 de prezente si 60 de goluri in tricoul lui Rangers, n-ar da mai mult de doua milioane de lire sterline pentru Ianis Hagi."Nu cred ca Rangers va plati in jur de 5 milioane de lire sterline pentru el. Eu as spune ca valoreaza in jur de doua milioane de lire sterline sau chiar mai putin", a spus Barry Ferguson, potrivit The Scottish Sun "Are potential, insa ii lipseste consistenta. La Rangers exista o presiune, iar el n-a mai simtit aceasta presiune pana acum. Cu doua milioane de lire sterline l-as cumpara", a adaugat acesta.5 milioane de euro e suma cu care Rangers il poate achizitiona pe Ianis Hagi de la Genk, potrivit unei clauze din contractul de imprumut.12 meciuri a jucat Ianis in tricoul lui Rangers, pentru care a marcat 3 goluri si a reusit doua assisturi.I.G.