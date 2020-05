Gazzetta dello Sport anunta ca Ianis Hagi a fost transferat!

Ziare.

Potrivit sursei citate, gruparea scotiana a exercitat optiunea din contract si l-a achizitioat pe internationalul roman in schimbul sumei de 5 milioane de euro.Din acest motiv, Lazio, interesata de Ianis, s-a reorientat catre Mohammed Kudus."Transferul lui Ianis la Lazio se complica dupa ce acesta a fost achizitionat de Rangers", noteaza publicatia italiana Conform informatiilor detinute de italieni, Rangers ar fi dispusa sa-l cedeze pe Ianis, insa contra sumei de 10 milioane de euro!Ianis Hagi (21 de ani) a ajuns la Rangers in ultima zi a perioadei de transferuri din iarna, sub forma de imprumut de la Genk.In tricoul formatiei de pe Ibrox, Ianis a disputat 12 meciuri, reusind 3 goluri si doua asssituri.Vezi si: Decizia luata de Glasgow Rangers in privinta lui Ianis Hagi I.G.