Genk anunta transferul lui Ianis Hagi la Rangers, dar apoi sterge anuntul!

Genk confirm Ianis Hagi has joined Rangers.



"We wish Ianis all the success in his further career" pic.twitter.com/wxLNpFolNy- Ibrox Loyal (@_IbroxLoyal) May 26, 2020

Anuntul a fost preluat de mai multe site-uri importante din Europa, inclusiv BBC Sport , insa informatia a fost stearsa dupa numai cateva minute de la publicare. Link-ul a ramas activ pe site-ul belgienilor ,dar stirea a fost stearsa."Clubul scotian a activat optiunea de a-l transfera pe mijlocasul ofensiv. KRC Genk l-a achizitionat pe Hagi de la Viitorul in vara anului trecut, dar l-a imprumutat in iarna la Rangers. Ii dorim lui Ianis mult noroc in cariera", se arata in anuntul publicat de Genk.5 milioane de euro e clauza de cumparare.I.G.