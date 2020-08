Ianis Hagi a jucat doar din minutul 86 in victoria lui Glasgow Rangers in campionatul Scotiei

Titular in primele patru etape, Ianis Hagi a fost introdus de antrenorul Steven Gerrard in locul lui Ryan Kent, cel care a punctat in minutul 77. Internationalul roman nu are niciun gol si nicio pasa decisiva in actuala editie de campionat Scorul fusese deschis de Kemar Roofe (50). Golgheterul Alfredo Morelos nu a fost in lotul gazdelor.Rangers, vicecampioana in sezonul trecut, are 13 puncte si este pe prima pozitie a clasamentului, la 3 puncte de a doua clasata, Hibernian, ce are un meci mai putin disputat. Celtic Glagow, detinatoarea titlului, are doar doua meciuri disputate si ocupa locul 6, cu 4 puncte.