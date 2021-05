Amintiri din copilarie cu Ianis Hagi: Am plecat la 12 ani de acasa. Am stat la sora tatalui meu

Fotbalistul lui Rangers a dezvaluit lucruri din perioada junioratului de la Constanta "Intr-o vara eram la hotel, la Iaki, ma jucam cu mingea si tata m-a intrebat daca vreau sa ma duc la Academie.Un an am facut naveta cu bunicul de la Bucuresti, veneam doar la meciuri Am stat la sora tatalui meu. Am stat acolo pana la 15 ani. Verisorii m-au invatat multe.Am plecat la 12 ani de acasa", a spus Ianis hagi la Digisport.Ianis Hagi a muncit din greu inca de mic si acum vin succesele: a ajuns campion in Scotia, cu Rangers