Ianis Hagi e posibil sa fi jucat ultimul meci pentru Rangers

Sefii Federatiei Scotiene de Fotbal sunt hotarati sa inchida sezonul ca urmare a pandemiei de coronavirus.Rangers, echipa la care evolueaza Ianis Hagi, va incheia astfel pe locul doi, in timp ce campioana va fi declarata Celtic.Cum imprumutul sau de la Genk expira la 30 iunie, Ianis e posibil sa fi jucat deja ultimul meci in tricoul lui Rangers.Gruparea de pe Ibrox are optiunea de a-l transfera pe internationalul roman in schimbul a 5 milioane de euro, insa pana in prezent nu s-a luat nicio decizie in acest sens.In schimb, Football Insider anunta ca oficialii lui Rangers au hotarat sa nu-l cumpere pe Sheyi Ojo, care sezonul acesta a evoluat sub forma de imprumut de la Liverpool.12 meciuri a jucat Ianis in tricoul lui Rangers, pentru care a marcat trei goluri si oferit doua pase de gol.I.G.