Ianis Hagi, din nou rezerva in Scotia. Rangers este liderul campionatului

Golurile au fost marcat de Ryan Kent (15), Kemar Roofe (29), Scott Arfield (49) si James Tavernier (53, din penalty). Ianis Hagi a evoluat in 13 meciuri de campionat in acest sezon, de opt ori ca titular, reusind un gol.Rangers este lider autoritar, cu 41 de puncte, 11 mai mult decat a doua clasata, marea rivala Celtic, ce are doua meciuri mai putin disputate.Dupa cum s-a anuntat, doi fotbalisti ai lui Rangers, Jordan Jones si George Edmundson, au fost sanctionati de club, ei urmand sa nu mai joace sapte 7 meciuri dupa ce au incalcat protocolul anticovid.