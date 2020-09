Ianis Hagi va juca pentru grupele Europa League cu marea iubire a familiei sale, Galatasaray. Rangers si AC Milan s-au calificat in play-off

Rangers, cu Ianis Hagi integralist, s-a impus in deplasare in fata echipei olandeze Willem II, datorita golurilor marcate de Tavernier '22 (pemalti), Kent '25 si Helander '55, '71.In plat-off, echipa lui Hagi va intalni formatia Galatasaray , care a castigat cu 2-0 confruntarea cu Hajduk Split.AC Milan, cu Tatarusanu rezerva, a invins, acasa, echipa norvegiana Bodo/Glimt, revenind de la 0-1. Au marcat Calhanoglu '16, '50 si Colombo '32 pentru Milan, respectiv Junker '15 si Hauge '55 pentru oaspetii. In runda urmatoare, echipa milaneza va intalni Rio Ave, care a invins Besiktas in urma loviturilor de departajare (5-3)Tot joi s-a stabilit adversara echipei Slovan Liberec in play-off: Apoel (Cipru). Apoel a invins in urma loviturilor de deplartajare, scor 6-4, echipa bosniaca Zrinjski. Slovan a trecut in turul trei preliminar de FCSB , scor 2-0.Intr-un alt meci din turul trei preliminar al Europa League, arbitrat de Radu Petrescu, FC Basel a invins cu scorul de 3-2, pe teren propriu, echipa Anorthosis. Petrescu a acordat doua cartonase rosii: Vonmoos '88 - FC Basel, Okriashvili '50 - Anorthosis), dar si un penalti pentru oaspeti. Au marcat Alderete '4, Campo '12 si Hambartsumyan '21 (autogol) pentru Basel, respectiv Vrgoc '45 si Kvilitaia '67 (penalti) pentru oaspeti.