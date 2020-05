Ilie Dumitrescu prezinta culisele transferului lui Ianis Hagi la Rangers

Ziare.

com

Fostul mare jucator roman dezvaluie ca Ianis a fost dorit cu insistenta de antrenorul scotienilor, Steven Gerrard."Cunosc mai multe detalii si stiu cat de mult il apreciaza Gerrard pe Ianis. La insistentele lui a fost adus Ianis, a fost urmarit de Glasgow, a debutat si a avut un impact fantastic. Evolutiile lui au fost apreciate de fani, care l-au primit extraordinar", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport "E un jucator rar, talentat, care poate aduce plusul in orice moment. Cam astea au fost cerintele lui Gerrard. Eu imi aduc de debutul lui, cand, dupa o repriza nu prea reusita, a incercat foarte mult. La pauza eram in contact cu Gica Hagi si dupa am aflat cam ce i-a spus Gerrard la pauza: 'Sunt multumit, fericit de modul cum intri in joc, ca ai fost foarte activ, implicat'. Si intr-adevar, a reusit sa marcheze cu un voleu cu piciorul drept. Dupa aceea, a fost meciul fantastic cu Braga. El a ajuns sa faca diferenta", a adaugat Ilie.Vezi: Ianis Hagi, transferat oficial la Rangers: Suma platita si reactia lui Steven Gerrard Rangers l-a transferat pe Ianis Hagi de la Genk in schimbul sumei de 3,4 milioane de euro, potrivit presei din Marea Britanie.In acest sezon, Ianis a evoluat in 12 meciuri pentru Rangers, unde a fost imprumutat de Genk. A reusit trei goluri si doua assisturi.