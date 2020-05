Lovitura financiara data de Gica Hagi dupa transferul lui Ianis Hagi: Suma reala cu care a fost cumparat de Rangers

Ziare.

com

Primul pentru ca Ianis a ajuns intr-un loc unde e apreciat si are sansa de a juca meci de meci, iar cel de-al doilea e unul financiar.Potrivit publicatiei TopMercato , Ianis a fost cumparat de Rangers de la Genk cu 3 milioane de lire sterline, aproximativ 3,4 milioane de euro.20% din aceasta suma, in jur de 680.000 de euro, va ajunge insa in conturile clubului Viitorul.In vara trecuta, cand Ianis a fost cedat in schimbul a 4 milioane de euro la Rangers, Gica Hagi a pastrat si 20% dintr-un eventual viitor transfer.Rangers a anuntat, miercuri, transferul definitiv al lui Ianis Hagi de la Genk.I.G.