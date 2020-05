Presa din Belgia, amanunte importante despre transferul lui Ianis Hagi: Stadiul negocierilor si suma pe care o va plati Rangers

Ziare.

Genk va incasa 5 milioane de euro in schimbul internationalului roman, dupa ce formatia scotiana "a reusit sa stranga banii" pentru a activa clauza de transfer din contract.In prezent, cele doua grupari pun la punct ultimele detalii ale transferului."Perioada de transferuri inca nu a inceput, dar Genk e cu 5 milioane de euro mai bogata", noteaza sursa citata "Ianis e in drum spre Rangers, ultimele detalii ale transferului fiind puse la punct. Fiul legendei Gheorghe Hagi a impresionat in perioada in care a fost imprumutat, iar Rangers a strans 5 milioane de euro pentru a-l achizitiona. Acum un an, Genk a platit 4 milioane de euro pentru Ianis", a mai scris publicatia in cauza.12 meciuri a jucat Ianis Hagi pentru Rangers, in care a reusit 3 goluri si doua pase de gol.I.G.