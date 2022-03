Presa din Scotia anunta ca pe urmele lui Ianis Hagi sunt echipe uriase din Europa

Nu mai putin de 26 de echipe si-au trimis reprezentanti la meciul pe care Rangers l-a disputat, miercuri seara, cu Sporting Braga, in mansa secunda din 16-imile Europa League.

"Ianis Hagi are multi admiratori si cu siguranta a atras atentia la Braga", scrie The Scottish Sun.

Totusi, scotienii anunta ca Rangers are prima optiune in vara pentru a-l transfera de la Genk in schimbul a 5 milioane de euro.

Pe lista echipelor care si-au trimit reprezentanti la meciul de la Braga regasim nume grele, precum Manchester United, AS Roma, Chelsea sau Borussia Dortmund.

Sursa citata continua: "Chiar daca a ratat un penalti, Ianis a impresionat cu creativitatea sa si pasa fina data la golul lui Ryan Kent".

Ianis Hagi a fost titular in meciul pe care Glasgow Rangers l-a jucat, miercuri seara, la Sporting Braga, in mansa secunda din 16-imile Europa League.

Dupa 3-2 in tur, cand Ianis a reusit o dubla, gruparea scotiana s-a impus si in retur, scor 1-0, si a avansat, astfel, in optimile de finala.

Mijlocasul roman a avut cateva executii bune in prima repriza, insa a ratat o lovitura de la 11 metri in prelungirile primului mitan.

In repriza secunda, jucatorul adus sub forma de imprumut de la Genk s-a revansat si a oferit o pasa de gol superba la reusita lui Ryan Kent, din minutul 61.

Ianis Hagi a fost inlocuit apoi, in minutul 72, cu Aribo.

A fost cel de-al 7-lea meci consecutiv ca titular pentru Ianis Hagi in tricoul lui Glasgow Rangers.

I.G.

Ads