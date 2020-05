Presa din Scotia, despre evolutiile lui Ianis Hagi in tricoul lui Rangers

Ziare.

com

Cum sezonul de fotbal din Scotia a fost incheiat din cauza pandemiei de coronavirus, publicatia Glasgow Live a analizat evolutiile tuturor jucatorilor din lotul antrenat de Steven Gerrard.In ceea ce-l priveste pe Ianis, jurnalistii scotieni sunt convinsi ca acesta a demonstrat ca merita sa fie cumparat de la Genk."Romanul a ajuns in luna ianuarie la Rangers, sub forma de imprumut de la Genk, si a impresionat prin evolutiile sale. Cu Ianis, Gerrard a avut o arma in plus la mijlocul terenului", scrie sursa citata.12 meciuri a jucat Ianis Hagi in tricoul lui Rangers, reusind 3 goluri si doua assisturi.5 milioane de euro trebuie sa plateasca Rangers pentru a-l achizitiona pe Ianis de la Genk.I.G.