Rangers, pe urmele unui alt jucator roman

Dupa ce au rezoltat transferul lui Ianis, oficialii gruparii scotiene au luat in vizor un alt international roman. Transfermarkt.com anunta ca formatia antrenata de Steven Gerrard se afla pe urmele atacantului roman Florin Andone.Florin Andone apartine de gruparea britanica Brighton, insa in acest sezon a fost imprumutat la Galatasaray, unde n-a impresionat.Astfel, Andone va reveni la Brighton, care insa nu intentioneaza sa-l pastreze in lot.Pe langa Rangers, pentru Andone ar exista interes si din partea campioanei Scotiei, Celtic Glasgow, potrivit aceleiasi surse.I.G.