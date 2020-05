Sezon incheiat pentru Ianis Hagi

Ziare.

Liga Profesionista de Fotbal din Scotia (SPFL) a decis, luni, ca acest sezon sa nu se mai reia din cauza pandemiei de coronavirus.Astfel, Celtic Glasgow, care are un avans de 13 puncte in fruntea clasamentului, a fost declarata campioana.Glasgow Rangers, echipa la care evolueaza si Ianis Hagi, incheie campionatul pe locul doi.La polul opus, Hearts a fost retrogradata.Toate cele 12 cluburi din prima liga scotiana de fotbal au fost de acord ca sezonul sa fie incheiat inca de pe acum.Ianis ar mai putea juca pentru Rangers in Europa League, acolo unde formatia antrenata de Steven Gerrard trebuie sa dispute returul cu Bayer Leverkusen, din optimile de finala ale Europa league. In turul jucat in Scotia, nemtii s-au impus cu un categoric 3-1.UEFA spera ca meciurile din Liga Campionilor si Europa League sa se poata juca in luna august.Ramane de vazut daca Rangers il va achizitiona pe Ianis Hagi de la Genk, avand o optiune de 5 milioane de euro.I.G.