Imaginile momentului cu Ianis Hagi: "Încă am ambele picioare" VIDEO

Ianis Hagi s-a accidentat la sfârșitul lunii ianuarie într-un meci din Cupa Scoției.

A urmat o operație la ligamente, iar acum este în perioada de recuperare. În orice caz, sezonul actual este încheiat pentru mijlocașul român de 23 de ani.

Ianis are însă motive să zâmbească. A reprimit "jucăria" lui preferată, mingea, și a făcut câteva jonglerii. "Încă am ambele picioare", a glumit Ianis, aluzie la faptul că lovește bine mingea și cu stângul, și cu dreptul.

It has been a while…

PS i’m still two-footed pic.twitter.com/NK1uuogX0i