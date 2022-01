Ianis Hagi a dat gol în primul meci al anului. Glasgow Rangers, pas greșit în lupta pentru titlu VIDEO

Internaționalul român Ianis Hagi a marcat golul echipei sale, Glasgow Rangers, în primul meci oficial al anului 2022, împotriva formației Aberdeen (1-1), în campionatul Scoției.

Ianis Hagi a fost titular și a deschis scorul în minutul 20, fructificând din interiorul careului o centrare venită de pe flancul stâng, după cum se poate vedea mai jos.

Din păcate pentru Rangers, Aberdeen a egalat în minutul 73, din penalty, înainte ca Ianis Hagi să fie înlocuit, în minutul 78.

În clasament, Glasgow Rangers se menține pe poziția de lider, cu 4 puncte peste rivala Celtic Glasgow.

Good movement and composed first-time finish by Ianis Hagi to put Rangers 1-0 up over Aberdeen 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#RangersFC #SPFLpic.twitter.com/dpBb2K99Dv