Ianis Hagi l-a pus la punct pe Mihai Stoichiță. Ce a spus fotbalistul lui Alaves, după meciul cu Kosovo

După ce România a obținut victoria cu Kosovo, scor 2-0, Ianis Hagi a tras concluziile și a explicat cum au reușit „tricolorii” să câștige cele trei puncte puse la bătaie.

Totodată, Ianis Hagi s-a arătat extrem de deranjat de faptul că se vorbește despre accidentarea suferită de el la începutul anului 2022 și l-a pus la punct pe Mihai Stoichiță, oficialul FRF care declarase că fotbalistul nu a primit șanse cu Israel deoarece vine după accidentare.

„O noapte specială. Am avut situația sub control din primul până în ultimul minut și s-a văzut asta. Am încercat să stăm încălziți, am comunicat, am vorbit ce s-a făcut bine, am încercat să reglăm situația. Știam că e foarte important să nu facem greșeli, să îi forțăm să facă greșeli și a venit cartonașul lor roșu. Ne-a ieșit! Mă așteptam să înscriem. Am zis că trebuie să avem răbdare pentru că golul poate să vină și în minutul 90, dar au venit două. Mă simt bine fizic.

Știu că multă lume vorbește destul de neinspirat despre accidentarea mea, dar au trecut 9-10 luni de la accidentare. Chiar și nea Stoichiță a spus că vin după accidentare. E o declarație neinspirată, îl respect foarte mult, face parte din familie, dar ar trebui să cunoască chestiile astea. Accidentarea a fost acum 10 luni, sunt pregătit 100%, am meciuri jucate, am amicale puternici. Fizic mă simt nemaipomenit. Nu mai vreau să discut despre chestia asta pentru că este în trecut. Pentru România joc până mă țin picioarele. Sunt 100%, sunt mai bine decât înaintea accidentare. Sunt foarte bine”, a spus Ianis Hagi.

Suntem cu un pas în față, nu am bătut pasul pe loc, e important, dar nu este jucat nimic. Israel a câștigat, au trei puncte, nu mai contează cum. Trebuie să luăm cele 6 puncte în octombrie și după discutăm.

(Ai vrut să bați penalty în locul lui Stanciu?) Nicu era primul, eram acolo să îl protejăm, veneau cei de la Kosovo, încercau să… Sunt chestii de fotbal. El a fost să bată, probabil că următorul executant sunt eu”, a spus Ianis Hagi.

